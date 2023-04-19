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  • Владислав Владислав
    Не, не выживут ...Европа вводит сан...
  • Владислав Владислав
    Гейрочиновники совсем с катушек поехали. Но это хорошо :)Европа вводит сан...
  • Владимир Негода
    это все делается целенаправленно , кому-то вся эта муть очень выгодна ..... а на наше мнение наплевать .....Русские и пустота

Полмиллиона долларов за теракт на Красной площади

Полмиллиона долларов за теракт на Красной площади

Украинский олигарх объявил «гонку беспилотников» с целью атаки Парада Победы Светлана Гомзикова Юрий Кнутов Киевские власти, которые давно вымарали День Победы из государственного календаря, готовятся испортить праздник России, нанеся 9 мая удар по Красной площади с беспилотного летательного аппарата.

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