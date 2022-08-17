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На военно-техническом форуме «Армия-2022» на острове Кунашир будет представлена САУ «Гиацинт»

На военно-техническом форуме «Армия-2022» на острове Кунашир будет представлена САУ «Гиацинт»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа подготовят выставочную площадку современных образцов вооружения и военной техники в городе Курильск.

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