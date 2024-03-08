19 июля 2023 года «К старости вообще половые и национальные признаки как-то рассасываются… Я глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент с еврейским паспортом и полунемецкими корнями.
Александру Ширвиндту - 89. Он говорит
Комментарии
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Людмила Феденюк
Каждый раз, перечитывая эти строки все более убеждаюсь,в старости есть свои плюсы,как и минусы.Конечно,мы не будем жить вечно,но в старости давайте не отравлять жизнь другим.
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9 час.
Александр
Умница,Александр Анатольевич.Живите долго.
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9 час.
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