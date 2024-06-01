Военная полиция ЮВО провела совместную тренировку с сотрудниками ВАИ в Волгоградской области

В ходе мероприятий сотрудниками служб были отработаны действия по обнаружению и обезвреживанию условного незаконного вооруженного формирования, предпринявшего попытку проникновения на охраняемую территорию.
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