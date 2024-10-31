В Думе Астраханской области обсудили поддержку бизнеса и деловой климат

В Думе Астраханской области состоялась рабочая встреча председателя комитета регпарламента по экономике и инвестиционной политике Любови Плющенко с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Ильей Зубковым.
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