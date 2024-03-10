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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой был счастливее футболистом, чем сейчас: «Я был феноменален, много зарабатывал, все меня любили. Теперь денег меньше, вспоминают реже»

–  Были ли вы счастливее, чем сейчас, будучи футболистом? –  Несомненно. В то время приходилось беспокоиться только о тренировках и играх, я зарабатывал много денег.

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