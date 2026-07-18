Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 391 подписчик

Соловьев попал в зону атаки дронов во время съемок на трассе «Новороссия»

Соловьев попал в зону атаки дронов во время съемок на трассе «Новороссия»

Телеведущий Владимир Соловьев и съемочная группа оказались под угрозой атаки украинского беспилотника на автодороге Р-280 «Новороссия» во время работы над программой «За лентой» для телеканала «Россия 1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии