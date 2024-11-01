Наталья Чечина: Подарочный набор новорожденному - это поощрение

Денежные выплаты при этом сохраняются Вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, в рамках прямой линии в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила, что денежные выплаты при рождении ребёнка сохраняются, а подарки являются дополнительным поощрением.