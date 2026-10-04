Американский журналист Джексон Хинкл согласился с заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что происходит в Европе.
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Пословица. Америка гниёт, но как вкусно пахнет.