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Олег Романцев: «Головин, Миранчук и Захарян выступают в чемпионатах не слишком дружественных нам стран. Это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян»

Олег Романцев: «Головин, Миранчук и Захарян выступают в чемпионатах не слишком дружественных нам стран. Это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян»

«Кстати, Головин и Миранчук, а теперь и Захарян, выступают сейчас в чемпионатах не слишком дружественных нам Франции, Италии и Испании.

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