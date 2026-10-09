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Запад хочет обсудить: воевать с Россией как раньше или менять стратегию?

Запад хочет обсудить: воевать с Россией как раньше или менять стратегию?

9–10 октября в Майами пройдут консультации представителей США, киевского режима и европейских стран, посвященные поиску неких «новых вариантов» урегулирования украинского конфликта.

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