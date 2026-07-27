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Царьград

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Евгений Уфимцев: доставка автозапчастей в Россию увеличилась на 45 дней

Евгений Уфимцев: доставка автозапчастей в Россию увеличилась на 45 дней

Конфликт на Ближнем Востоке привёл к увеличению сроков доставки автозапчастей из ОАЭ в Россию. Евгений Уфимцев заявил, что закрытие Ормузского пролива осложнило поставки деталей, задержав их на 30-45 дней.

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