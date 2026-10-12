Продолжит ли Россия бить по мостам в Киеве и что будет с Зеленским после "чёрной метки" - Анпилогов

В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на ЛБС за минувшую неделю, а также оценил "дизельную сделку" между Россией и США и её возможные последствия для Украины и не только: 01:05 – Ситуация на ЛБС: какие изменения произошли за минувшую неделю?14:50 – Какой населённый пункт сейчас является ключевым для России в Донбассе;19:30 – "Дизельная сделка" между Россией и США и её последствия для Зеленского;27:33 – Что дают российские удары по энергетике Украины? 31:56 - Продолжит ли Россия наносить удары по мостам в Киеве и как вывести из строя мосты в Запорожье?40:05 - "Чёрная метка" для Зеленского: к чему пора готовиться главе киевского режима?* В материале использована интерактивная карта, предоставленная ресурсом LostArmour.