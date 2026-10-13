ФСБ сообщила о предотвращении теракта на аэродроме «Балтимор» в Воронеже. По заявлению ведомства, СБУ завербовала гражданку России в 2022 году, когда та находилась на территории Украины.
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