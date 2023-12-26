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Добрый Мир

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В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами

В Европарламенте фон дер Ляйен оскорбили двумя словами

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