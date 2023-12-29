Утром в Москве - Бастрыкин вынес смерꭲельный приговор "смотрящим" за OПГ мигрантов. Приезжие молниеносно собираюꭲ вещи

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Александр Шентябин
Хорошо живешь, судя по всему, раз требуешь большего, чем есть! Это тебе от Ельцина досталось, да?
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31 мин.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Это видимо какой-то мигрант свое художество вывалил в сеть. Читать не возможно... на грани матюков, не, не со &quot;злым&quot; умыслом - так получилось... грамотнее выражать свои мысли похоже просто не может.
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22 мин.
Людмила Голованова
Пока народ не возьмётся сам, ничего не изменится. А почему не обращаются к народным депутатам? Они ОБЯЗАНЫ реагировать. Или не выбирайте их!
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8 мин.

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