Утром в Москве - Бастрыкин вынес смерꭲельный приговор "смотрящим" за OПГ мигрантов. Приезжие молниеносно собираюꭲ вещи

Александр Шентябин Хорошо живешь, судя по всему, раз требуешь большего, чем есть! Это тебе от Ельцина досталось, да?

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Это видимо какой-то мигрант свое художество вывалил в сеть. Читать не возможно... на грани матюков, не, не со "злым" умыслом - так получилось... грамотнее выражать свои мысли похоже просто не может.