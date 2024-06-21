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  • Eduard
    Короче говоря:"Все эти мошейничества ведут к вашим деньгам или данным личным.Так что будьте осторожны,обман ое многол...Мошенники придума...
  • Eduard
    А меня задолбали эти звонари,что договор на номер мобильного телефона заканчивается и хочу я его продолжить? Так вот:...Мошенники придума...
  • Игорь Овчаренко
    Мошенники  были всегда, а вот  такого количества халявщиков  в Союзе не было. Забыли, что бесплатный сыр только в мыш...Мошенники придума...

Мошенники придумали очередную схему обмана

Мошенники придумали очередную схему обмана

Новую схему обмана придумали мошенники – на этот раз она касается выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Чита Банка России.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Мошенники  были всегда, а вот  такого количества халявщиков  в Союзе не было. Забыли, что бесплатный сыр только в мышеловке....
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14 час.
Eduard
А меня задолбали эти звонари,что договор на номер мобильного телефона заканчивается и хочу я его продолжить? Так вот: моюильные номера не сырочки и не могут просрочиттся,он работает пока вам надо и не закроете его.Телефонные компании пр смыслу с мобильных телефонов не обзванивают клиентов! Эта тема коснулась и росмиян,возможно украинцев.Говорят молодые люди.Я их посылают!
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12 час.
Eduard
Короче говоря:&quot;Все эти мошейничества ведут к вашим деньгам или данным личным.Так что будьте осторожны,обман ое многоликий,они много чего придумывают!&quot;
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12 час.

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