Мошенники придумали очередную схему обмана

Мошенники были всегда, а вот такого количества халявщиков в Союзе не было. Забыли, что бесплатный сыр только в мышеловке....

Eduard

А меня задолбали эти звонари,что договор на номер мобильного телефона заканчивается и хочу я его продолжить? Так вот: моюильные номера не сырочки и не могут просрочиттся,он работает пока вам надо и не закроете его.Телефонные компании пр смыслу с мобильных телефонов не обзванивают клиентов! Эта тема коснулась и росмиян,возможно украинцев.Говорят молодые люди.Я их посылают!