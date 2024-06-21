Новую схему обмана придумали мошенники – на этот раз она касается выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Чита Банка России.
Мошенники придумали очередную схему обмана
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Мошенники были всегда, а вот такого количества халявщиков в Союзе не было. Забыли, что бесплатный сыр только в мышеловке....
Ответить
14 час.
Eduard
А меня задолбали эти звонари,что договор на номер мобильного телефона заканчивается и хочу я его продолжить? Так вот: моюильные номера не сырочки и не могут просрочиттся,он работает пока вам надо и не закроете его.Телефонные компании пр смыслу с мобильных телефонов не обзванивают клиентов! Эта тема коснулась и росмиян,возможно украинцев.Говорят молодые люди.Я их посылают!
Ответить
12 час.
Eduard
Короче говоря:"Все эти мошейничества ведут к вашим деньгам или данным личным.Так что будьте осторожны,обман ое многоликий,они много чего придумывают!"
Ответить
12 час.
Свежие комментарии