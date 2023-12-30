Одноплатный компьютер Sipeed Longan Pi3H в стиле Raspberry Pi Zero оснащён съёмным CPU-модуле...

Одноплатный компьютер Sipeed Longan Pi3H в стиле Raspberry Pi Zero оснащён съёмным CPU-модулемКомпания Sipeed, как сообщает ресурс CNX-Software, начала приём заказов на довольно необычный одноплатный компьютер Longan Pi3H, выполненный в стиле популярного Raspberry Pi Zero.