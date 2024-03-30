Больше, чем просто тупик: Киев готовится к заходу России. Харьков — первый на очереди

Для Украины на фронте происходит «определенная стагнация», но она не означает «тупик», заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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