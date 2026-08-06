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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Лавров призвал вернуть Ногинску историческое название, Малофеев профинансирет расходы

Лавров призвал вернуть Ногинску историческое название, Малофеев профинансирет расходы

Собственно, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ещё в сентябре 2021-го на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга выразил надежду на то, что Ногинску вернут его историческое имя Богородск.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Больше делать нечего, как переименовывать всё и вся. На хохлов насмотрелись с их декоммунизацией
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1 м.
Атом Мартин
Taurus Zmei
Больше делать нечего, как переименовывать всё и вся. На хохлов насмотрелись с их декоммунизацией
действительно👍
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1 м.
Атом Мартин
мрачный антисоветизм не пройдет , достали уже
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1 м.