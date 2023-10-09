Прокуратура Перу проведет расследование резни в Пуно во время протестов

Расследование с целью установить, что произошло 9 января 2023 года, когда 18 человек были убиты во время протестов против правительства временного президента Дины Болуарте в городе Хулиака в Пуно, начала специальная группа прокуроров по делам, связанным с жертвами социальных протестов в Перу.