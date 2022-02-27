В Симферополе прошла акция в поддержку России

В столице Крыма прошла акция в поддержку России. Местные жители вывесили из своих окон и балконов флаги РФ и самодельные плакаты с фразой: «#СвоихНеБросаем» Видео: «Крым 24» Как передаёт корреспондент «Крым 24», в акции приняли участие жители 41 квартиры в Симферополе.