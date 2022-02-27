Телеканал "КРЫМ 24"

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В Симферополе прошла акция в поддержку России

В Симферополе прошла акция в поддержку России

В столице Крыма прошла акция в поддержку России. Местные жители вывесили из своих окон и балконов флаги РФ и самодельные плакаты с фразой: «#СвоихНеБросаем» Видео: «Крым 24» Как передаёт корреспондент «Крым 24», в акции приняли участие жители 41 квартиры в Симферополе.

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