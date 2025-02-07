Если Россия пригласит китайские ракетоносцы в Арктику, инфаркт Трампу гарантирован

У Китая нет своего защищенного района действия подлодок-стратегов, но мы можем помочь Александр Широкорад Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Похоже, дядюшка Дональд капитально надул американских избирателей в вопросе окончания войны на Украине.
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