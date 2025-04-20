Курского депутата задержали по делу о хищении защитных сооружений

Правоохранительные органы задержали бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
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