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Курского депутата задержали по делу о хищении защитных сооружений

Курского депутата задержали по делу о хищении защитных сооружений

Правоохранительные органы задержали бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

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