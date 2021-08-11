Губернатор Флориды раскритиковал школы, в которых вводят масочный режим

Рон Десантис отказывается платить руководству таких школ зарплату. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, яро критикующий антиковидные ограничения, заявил, что будет удерживать зарплату руководству школ, которые вводят масочный режим.
Рон Десантис отказывается платить руководству таких школ зарплату. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, яро критикующий антиковидные ограничения, заявил, что будет удерживать зарплату руководству школ, которые вводят масочный режим.
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