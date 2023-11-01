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1 ноября — День вегана

1 ноября — День вегана

Агата расскажет про этот интересный праздник. 123RF/legion-media.ruВеганы — это люди, которые не едят продукты животного происхождения, в том числе мясо, молоко, сыр, яйца, мед, и даже не пользуются побочным сырьем — таким, как мех, шелк, кожа.

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