1 ноября — День вегана

Агата расскажет про этот интересный праздник. 123RF/legion-media.ruВеганы — это люди, которые не едят продукты животного происхождения, в том числе мясо, молоко, сыр, яйца, мед, и даже не пользуются побочным сырьем — таким, как мех, шелк, кожа.