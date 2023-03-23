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Медведев: товарооборот между ЕС и Россией сдулся из-за «дурацких решений» Европы

Медведев: товарооборот между ЕС и Россией сдулся из-за «дурацких решений» Европы

Сокращение товарооборота между Евросоюзом (ЕС) и Россией обусловлено лишь решениями руководства европейских стран, которые в итоге потеряли больше Москва, заявил в ходе общения с журналистами зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

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