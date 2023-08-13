Аргументы недели

98 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Ботюк
    Тупоголовый Шольц-страна без экономики,зима на носу, а он дебил (вместе с бербок , фон дер ляйн ...) решил поиграть в...Шольц: консультац...
  • Иванов
    Хорошо, что этот сын больше никого не убил.Московский бизнес...
  • Strannik Mr
    Сдох Максим, да и х... с ним!На Украине ликвид...

Сенатор Пушков: Байдену «вряд ли что светит» на выборах президента США

Сенатор Пушков: Байдену «вряд ли что светит» на выборах президента США

Действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену «вряд ли что светит» на выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аким Воземчук
А я за Байдена.При нём весь мир повернулся к США  задней частью тела,Евросоюз стремительно теряет свой военный и промышленный капитал,друзья и сторонники РРоссии  стали ближе ,Украина скоро протянет руки вверх и войдет в состав РФ.Так зачем нам при таких заслугах перед РФ хаять Байдена?? Умный и грамотный Трамп нам как то не с руки.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх