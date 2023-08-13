Сенатор Пушков: Байдену «вряд ли что светит» на выборах президента США

Аким Воземчук

А я за Байдена.При нём весь мир повернулся к США задней частью тела,Евросоюз стремительно теряет свой военный и промышленный капитал,друзья и сторонники РРоссии стали ближе ,Украина скоро протянет руки вверх и войдет в состав РФ.Так зачем нам при таких заслугах перед РФ хаять Байдена?? Умный и грамотный Трамп нам как то не с руки.