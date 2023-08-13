Действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену «вряд ли что светит» на выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году.
Сенатор Пушков: Байдену «вряд ли что светит» на выборах президента США
Комментарии
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Аким Воземчук
А я за Байдена.При нём весь мир повернулся к США задней частью тела,Евросоюз стремительно теряет свой военный и промышленный капитал,друзья и сторонники РРоссии стали ближе ,Украина скоро протянет руки вверх и войдет в состав РФ.Так зачем нам при таких заслугах перед РФ хаять Байдена?? Умный и грамотный Трамп нам как то не с руки.
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