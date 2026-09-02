Судья отменил очко Медведева на Открытом чемпионате США из-за птиц

Даниил Медведев потерял очко на Открытом чемпионате США в матче против Себастьяна Горзни. Судья распорядился переиграть розыгрыш из-за воробьев на сетке.
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