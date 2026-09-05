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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющенко о серебре Ванкувера-2010: «Я выкинул медаль, но канадские полицейские принесли мне ее. Я сказал, что не моя»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что пытался выбросить серебро Игр-2010 в Ванкувере.

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