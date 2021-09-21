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«Они искали повод для нападок на Россию и «Газпром»

«Они искали повод для нападок на Россию и «Газпром»

России необходимо активнее использовать «мягкую силу» и продвигать свою позицию среди европейских политиков, считает член комитета Европарламента (ЕП) по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

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