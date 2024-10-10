PR E: дети могут вести себя как жидкости при свободном движении

Ученые из Университета Майами совместно с учеными из Германии и США обнаружили, что группа детей может вести себя подобно жидкости при свободном движении на игровой площадке, а в замкнутом помещении демонстрировать свойства одновременно жидкой и газообразной фаз.
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