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Год единства народов России: в Ржеве освоят традиционные узоры на мастер‑классах

Год единства народов России: в Ржеве освоят традиционные узоры на мастер‑классах

В Центре русского быта «Горница» стартует творческий проект «Родные узоры России». В рамках Года единства народов России в Центре русского быта «Горница» открывается проект «Родные узоры России», посвящённый росписи народных игрушек — сообщает Администрация Ржевского муниципального округа.

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