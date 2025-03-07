НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Поэтому деньги выгоднее вкладывать, да хотя бы в хрущëбу! Всë более выгоднее и стабильнее!Сбербанк второй р...
  • Evgeni Velesik
    Какой ущерб будет нанесён МФО?Самозапрет на кре...
  • Татьяна Здоровцева
    Ничего. Ещё наворует.С начала 2025 год...

AmCham опросил иностранный бизнес про условия работы в России

Из опрошенных иностранных компаний, продолжающих работать в России (в основном мешают американские и европейские санкции, в меньшей степени — российские контрмеры), только 10% фирм сокращают или приостанавливают свою деятельность, 18% — даже ее расширяют, пишут РБК со ссылкой на итоги опроса Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) среди руководителей компаний — членов палаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх