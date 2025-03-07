AmCham опросил иностранный бизнес про условия работы в России

Из опрошенных иностранных компаний, продолжающих работать в России (в основном мешают американские и европейские санкции, в меньшей степени — российские контрмеры), только 10% фирм сокращают или приостанавливают свою деятельность, 18% — даже ее расширяют, пишут РБК со ссылкой на итоги опроса Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) среди руководителей компаний — членов палаты.