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Малкин – 8-й россиянин с 1000+ матчами в НХЛ. До рекорда Ковалева – 316 игр, до Овечкина – 294

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел 1000-й матч в чемпионатах НХЛ. Россиянин стал 8-м в истории россиянином, достигшим этой отметки.

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