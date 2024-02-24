Рогозин призвал к освобождению Одесской и Николаевской областей

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин считает, что с учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области Украины должны быть освобождены.