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The Eurasia Daily news agency

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The star of the "Brigade " warned the "comfortable-born" youth from the revolution in Russia

The star of the "Brigade " warned the "comfortable-born" youth from the revolution in Russia

Theater and film actor, Honored Artist of Russia Dmitry Dyuzhev did not rule out that a new revolution in the Russian Federation could happen because of the youth who have always lived in a comfortable time.

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