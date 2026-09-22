The star of the "Brigade " warned the "comfortable-born" youth from the revolution in Russia

Theater and film actor, Honored Artist of Russia Dmitry Dyuzhev did not rule out that a new revolution in the Russian Federation could happen because of the youth who have always lived in a comfortable time.
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