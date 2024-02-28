В РФ агент Украины получил 11,5 лет тюрьмы за попытку купить детали к С‑300

РИАМО - 28 фев. Ростовский областной суд приговорил агента Главного управления разведки Минобороны Украины Сергея Кривицкого к 11 годам и 6 месяцам тюремного заключения за попытку купить компоненты к зенитно-ракетному комплексу С-300, сообщает ТАСС.
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