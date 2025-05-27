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За что транс*-бабушка дала пощёчину Макрону – скандал супругов стал достоянием общественности

За что транс*-бабушка дала пощёчину Макрону – скандал супругов стал достоянием общественности

БлокнотРУ Инцидент произошел при визите супружеской четы во Вьетнам. Сразу бросилась в глаза некоторая театральность сцены.

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Комментарии
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Александр Зубков
Зачем он возит это чудище с собой?
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
...не брезгливо ли польститься на бабкину циновку??????????
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2 час.
Игорь Васиков
Учитывая, что половой партнер(жена...) Макрона мужик, то прилетело ему не слабо!
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2 час.
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