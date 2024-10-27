Подоляк заявил о «разрушении ООН» после визита Гутерриша в Казань

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк выразил недовольство визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань, заявив об окончательном разрушении организации как международного института.
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