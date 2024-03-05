«Супервторник» в США

5 марта в 15 штатах США состоятся праймериз. Этот день традиционно называют «супервторником». Праймериз пройдут в Алабаме, Арканзасе, на Аляске, в Калифорнии, Колорадо, штате Мэн, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии.