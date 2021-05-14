Отдых за городом: во сколько обойдется аренда дачи в Подмосковье

Альтернативой зарубежным поездкам для многих россиян стали дачи. В Московской области спрос на загородное жилье значительно превышает предложение, причем во всех ценовых сегментах: начиная от бюджетных домиков и заканчивая элитными коттеджами.
Альтернативой зарубежным поездкам для многих россиян стали дачи. В Московской области спрос на загородное жилье значительно превышает предложение, причем во всех ценовых сегментах: начиная от бюджетных домиков и заканчивая элитными коттеджами.
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