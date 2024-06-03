Казахстан стал лидером по поставке мороженого в Россию

Южная Корея заняла второе место.В первом квартале 2024 года Казахстан стал крупнейшим поставщиком мороженого в Россию, экспортировав продукции на сумму 2,3 миллиона долларов согласно данным платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб, сообщают РИА «Новости».
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