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Врач Чистякова: четыре анализа помогут выявить рак на ранней стадии

Врач Чистякова: четыре анализа помогут выявить рак на ранней стадии

Заподозрить наличие того или иного онкологического заболевания на ранней стадии помогут обычные исследования, например, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови и анализы на различные онкомаркеры.

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