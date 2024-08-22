Врач Чистякова: четыре анализа помогут выявить рак на ранней стадии

Заподозрить наличие того или иного онкологического заболевания на ранней стадии помогут обычные исследования, например, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови и анализы на различные онкомаркеры.
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