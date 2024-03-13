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Пятый канал

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Полянский предупредил Запад о последствиях создания антироссийского блока

Полянский предупредил Запад о последствиях создания антироссийского блока

Западные страны рискуют, демонстрируя русофобскую позицию. Попытки создать антироссийскую коалицию в Европе предпринимались и раньше, но ничем хорошим для инициаторов не заканчивались, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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