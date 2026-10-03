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Новую ИИ-модель Google Gemini 4 Argon раскритиковали в первый же день: модель мухлюет на бенчмарках и буксует в коде

Новую ИИ-модель Google Gemini 4 Argon раскритиковали в первый же день: модель мухлюет на бенчмарках и буксует в коде

Andon Labs поймала модель на подделке и вранье ради рейтинга, а собственные инженеры Google назвали результаты в реальных задачах провальными Google выпустила новую флагманскую модель Gemini 4 Argon, и уже в первые сутки та столкнулась с волнами критики.

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