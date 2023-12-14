"Вечный огонь - обряд язычников": паства муфтия выражает презрение к символу победы

Леонид Руси

Мигранты считают себя непогрешимыми... потому только, что исповедуют ислам. А почему же тогда Аллах им не помогает? А потому, что они не развиваются, не думают и ничего не хотят менять. И эти средневековые жители планеты, живущие на всём готовом, как малые дети, еще претензии предъявляют самой продвинутой нации! А кем они работают? Дворник, рассыльный, уборщица... И это такими Аллах хочет видеть людей? Да кому на том свете нужны дворники? Там нужны специалисты высокой квалификации... А эти нищеброды и там будут никто! Они просто разгневали Аллаха и тот их карает как неверных!