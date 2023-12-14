Avia.pro - Новости Муфтий Поддерживает Решение о Депортации Альбир Крганов, муфтий, высказал свою поддержку решению о выдворении семьи уроженцев Узбекистана из России.
"Вечный огонь - обряд язычников": паства муфтия выражает презрение к символу победы
Комментарии
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Леонид Руси
Мигранты считают себя непогрешимыми... потому только, что исповедуют ислам. А почему же тогда Аллах им не помогает? А потому, что они не развиваются, не думают и ничего не хотят менять. И эти средневековые жители планеты, живущие на всём готовом, как малые дети, еще претензии предъявляют самой продвинутой нации! А кем они работают? Дворник, рассыльный, уборщица... И это такими Аллах хочет видеть людей? Да кому на том свете нужны дворники? Там нужны специалисты высокой квалификации... А эти нищеброды и там будут никто! Они просто разгневали Аллаха и тот их карает как неверных!
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1 час.
Елена Латыпова
Какое у вас есть право оскорблять людей? Обычно это делают закомплексованные люди, которых никто не уважает. Нет нормальных слов и мыслей в голове, зачем такой дрянью делиться с окружающими..
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1 час.
Александр Рус
а вы не слышали от этих ишаков-ежай свая расия....в 90-е годы?
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1 час.
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