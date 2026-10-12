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Наука и Техника

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Тяжёлый пехотный танк Churchill VII: эволюция брони, вооружения и боевого пути

Тяжёлый пехотный танк Churchill VII: эволюция брони, вооружения и боевого пути

Когда речь заходит о британских пехотных танках, чаще всего вспоминают именно Churchill. Эта машина прошла долгий и непростой путь от откровенно сырой конструкции до наиболее защищённого серийного образца своего класса.

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