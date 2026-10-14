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Царьград

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26 миллионов за жестянку: В Госдуме шокировали ценами на автономера 888

26 миллионов за жестянку: В Госдуме шокировали ценами на автономера 888

На сером рынке России цены на «красивые» автомобильные номера достигают 26 миллионов рублей. Такие данные привёл депутат Госдумы Максим Гулин.

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