"Объект номер один". Как в Барнауле награды вручали за мост на проспекте Ленина

С проблемой достойно справились, сегодня уже наслаждаемся дорогой Минтранс Алтайского края и администрация Барнаула 27 декабря вручили награды представителям дорожной отрасли, принимавшим участие в реконструкции путепровода на проспекте Ленина, сообщает мэрия.
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