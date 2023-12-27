"Объект номер один". Как в Барнауле награды вручали за мост на проспекте Ленина

С проблемой достойно справились, сегодня уже наслаждаемся дорогой Минтранс Алтайского края и администрация Барнаула 27 декабря вручили награды представителям дорожной отрасли, принимавшим участие в реконструкции путепровода на проспекте Ленина, сообщает мэрия.